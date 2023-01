Presentata interpellanza sulla Domus Romana da parte del Capogruppo di Fratelli d'Italia

E' stata presentata, durante il consiglio comunale di Fondi, dello scorso 28 dicembre 2022, un'interpellanza a risposta scritta, da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia di Fondi Avv. Stefano Marcucci, riguardante il ritrovamento della Domus Romana avvenuto negli anni 2000.

Ho appreso con piacere l'intenzione da parte dell’amministrazione di preservare e valorizzare parte dell’Appia Antica che è tornata alla luce durante i lavori sul sito di Ponte Selce. Tuttavia vi è un altro importantissimo reperto romano sito nella nostra città ormai andato nel dimenticatoio! Mi riferisco alla Domus Romana rinvenuta a Fondi agli inizi degli anni 2000 a Sant’Anastasia. Infatti nel corso dei lavori per la realizzazione di “Piazza Sant’Anastasia” e dell’installazione di un nuovo ponte sulla foce dell’omonimo canale,vennero alla luce degli importanti reperti archeologici risalenti al periodo romano. Tuttavia i reperti furono sistemati nel Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, mentre la villa è stata ricoperta per preservarla dai danni dell’inverno. Ma fino ad oggi nulla è stato più effettuato. Quindi ho chiesto ufficialmente all'amministrazione delucidazioni sullo stato dell'opera e se c'è la volontà programmatica di voler valorizzare la Domus Romana con un possibile progetto e in caso positivo, le relative tempistiche. Non devo essere di certo io a spiegare le possibilità e il prestigio che il recupero dell'opera in questione possa portare a Fondi anche in termini di affluenza e appetibilità turistica della città. Spero che questa amministrazione , che spesso professa di voler incentivare il settore del turismo, abbia intenzione di recuperare un tesoro, che è stato ri-sepolto, valorizzando di fatto la storia della nostra città.

Così in una nota, il Capogruppo di Fratelli d'Italia di Fondi Avv. Stefano Marcucci.