9.134 euro raccolti dopo l'invio del terzo bonifico solidale per Marco Pannone e i suoi familiari

La Pro Loco Fondi ha provveduto ad effettuare il terzo bonifico di 1.725,00 euro, in favore di Marco Pannone e i suoi familiari, e la somma totale raccolta arriva così a 9.134,00 euro. Per il ragazzo vigliaccamente aggredito a Londra ai primi di dicembre scorso non si spegne il calore umano, la solidarietà e le preghiere da parte dei fondani e da altre località.

Le condizioni di Marco Pannone restano stazionarie e serie: il giovane resta sempre ricoverato in terapia intensiva al King’s College Hospital di Londra. I suoi genitori, Giuseppe e Enza, gli restano accanto stretti nel dolore, ma confortati dalle notizie di tante persone che si sono mobilitate per alleviare concretamente le loro difficoltà economiche.

La gara di solidarietà della raccolta di denaro continua soprattutto utilizzando l'Iban intestato all'associazione Pro Loco Fondi IT77M0200873971000102768396, indicando nella causale: Aiutiamo Marco Pannone e i suoi familiari. Che è trasparente e verrà puntualmente rendicontata con cura.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco Fondi telefonando al 3297764644.