Sabato mattina il gazebo di Fondi Vera tra la gente di Campo Boario in Via Enrico Fermi

Tra i principali obiettivi del nostro Movimento di Partecipazione Politica c’è senza alcun dubbio la volontà di coinvolgere la Comunità locale, ogni Cittadino, e fare in modo che crescano e l’interesse per la vita politico-amministrativa locale e la consapevolezza che sia possibile fare di Fondi una Città migliore. Per questo iniziamo il 2023 come avevamo chiuso il 2022, tra la gente, come sempre - dichiara il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.