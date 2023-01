Il 28 febbraio scadono le domande per Agevolazioni Tari 2023

È stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per richiedere le agevolazioni Tari nei seguenti casi:

a) utenza domestica presso la quale risiede un soggetto diversamente abile, con grado di invalidità pari al 100 per cento ed attestazione ISEE del nucleo familiare fino ad € 12.000,00: riduzione del 50 per cento sia della parte fissa, sia della parte variabile;

b) utenza domestica presso la quale risiede un nucleo familiare che versa in condizioni di disagio economico preso in carico dai Servizi Sociali dell’Ente con attestazione ISEE fino ad € 5.000,00: riduzione fino al 100 per cento sia della parte fissa, sia della parte variabile.

SCADENZA 28 FEBBRAIO 2023

La domanda deve essere presentata entro il termine del 28 febbraio 2023. La presentazione può avvenire direttamente presso

la portineria della Casa Comunale in Piazza Municipio, oppure tramite raccomandata A. R. (in tal caso farà fede la data del

timbro postale), oppure tramite PEC all’indirizzo tributi.fondi@pecaziendale.it.

Tutti i dettagli, l’atto, l’avviso e la modulistica