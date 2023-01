Al via la seconda edizione del concorso "Metti un frutto sotto il banco" con gli studenti delle scuole primarie protagonisti

È stato ufficialmente pubblicato il bando della seconda edizione del concorso “Metti un frutto sotto il banco”, indetto dal Comune di Fondi e dal MOF e con l’obiettivo di promuovere una sana e corretta alimentazione tra i giovanissimi. Dopo il grande successo riscosso nel 2021, che ha visto i due enti insieme per organizzare una serie di iniziative in occasione dell’Anno internazionale della Frutta e della Verdura (AIFV), Comune e Mof hanno deciso di rinnovare la collaborazione per promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione sull’importanza della frutta e della verdura nell'alimentazione umana, sulla sicurezza alimentare nonché sul raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. Centinaia gli studenti delle scuole secondarie di primo grado che hanno partecipato alla prima iniziativa. L’edizione 2023 sarà invece riservata ai ragazzi della primaria della città.

Entrando nello specifico il progetto prevede:

· un incontro in presenza con un nutrizionista rivolto a tutti gli alunni frequentanti le classi primarie degli Istituti comprensivi del Comune di Fondi, durante il quale sarà spiegata l’importanza del consumo della frutta e della verdura in termini di salute e sostenibilità, con iniziative di didattica frontale e interattiva;

· un concorso, che sarà presentato agli studenti durante l’incontro formativo;

· un evento finale al quale parteciperanno tutti gli alunni delle Scuole che hanno aderito all’iniziativa con premiazione dei progetti vincitori.

Gli studenti potranno lavorare singolarmente o in gruppo e presentare elaborati in qualsiasi forma: scritta, grafica o multimediale. Tre saranno i lavori vincitori del concorso che si aggiudicheranno una fornitura di ortofrutta e la pubblicazione dell’elaborato sui canali social istituzionali dei due enti. Il bando è stato inviato alle scuole coinvolte nel progetto. Per ogni ulteriore informazione si può scrivere a amministrazione@26lettere.it.

Invitiamo i docenti e le famiglie ad incoraggiare i ragazzi – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – lo scorso anno gli elaborati svolti sono stati straordinari ma l’aspetto più interessante è stato che, alla fine, hanno vinto tutti. Ognuno dei partecipanti ne è infatti uscito arricchito e con un bagaglio di conoscenze fondamentale per la propria salute.