Un ricco programma di escursioni nel 2023 insieme al Circolo Legambiente

Anche per il 2023 il Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” APS propone ai soci un ricco programma annuale di escursioni sul territorio per coinvolgere appassionati, neofiti, esperti e bambini tra boschi, radure, spettacolari formazioni geologiche e naturalistiche, ma senza dimenticare le storie, gli incontri e le culture delle persone che abitano i territori. Vogliamo così ribadire la nostra convinzione che conoscere camminando ciò che ci circonda è il modo migliore per amarlo, rispettarlo e proteggerlo.

Da questa consapevolezza dipende il futuro delle nostre comunità. Per aiutare nella scelta, ogni escursione è accompagnata da una nostra valutazione del “grado di difficoltà” sulla base di quattro categorie indicate con colori diversi, utili a caratterizzare le difficoltà oggettive del percorso e il dislivello che occorre superare per portarlo a termine.

Si partirà il prossimo 15 gennaio con una passeggiata a Terracina dalla Fonte di Santo Stefano al Monte Pilucco. Per conoscere il programma 2023 con gli orari e le varie informazioni, è possibile consultare il calendario online sulla pagina del circolo https://www.facebook.com/LegambienteLuigiDiBiasio/ .