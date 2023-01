VenerdÃ¬ 27 gennaio Alessio D'Amato incontra la cittÃ 

Il candidato Presidente della Regione Lazio per il centrosinistra, Alessio D'Amato, sarà venerdì a Fondi, ospite del Circolo PD.

Un'occasione importante per tutta la nostra città - commenta il segretario del circolo Andrea Rega - è un segnale importante e la presenza in un territorio difficile come il nostro sta a significare che la partita elettorale è tutta da giocare.

Sarà l'occasione - prosegue Rega - per raccontare alla cittadinanza i dieci anni di buon governo della Regione e le proposte per il futuro. Ringraziamo lo staff e tutte le persone che hanno reso possibile questo incontro.

L'appuntamento con i cittadini e con la stampa è per Venerdì 27 gennaio, alle ore 11:00, in Piazza della Repubblica perché la Politica è impegno per la gente tra la gente.

Tutti i cittadini e la stampa sono invitati a partecipare.