In corso il tesseramento soci 2023 all'Associazione Pro Loco

10€ per tutto l'anno per tutti. Queste le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente intestato a Pro Loco Fondi : IT77M0200873971000102768396. Indicando nella causale: 2023 (Nome e cognome) Codice Fiscale e n. Cellulare. Oppure ci si può tesserare chiamando il 3297764644 (anche WhatsApp).

Entrare a far parte della famiglia delle Pro Loco d’Italia, significa appartenere a un grande mondo composto da oltre 6300 Associazioni e 500.000 associati su tutto il territorio nazionale. Le Pro Loco sono storia, turismo, cultura, ambiente e ci permettono di scoprire i luoghi più suggestivi e gli itinerari più emozionanti della nostra splendida penisola. Richiedere la Tessera del Socio alla Pro Loco Fondi per essere sempre aggiornato sulle nuove convenzioni e sugli sconti last minute.

La Tessera del Socio Pro Loco è la card associativa di tutte le Pro Loco d’Italia. Un’unica tessera che permetterà di sentirsi parte del mondo Pro Loco e, soprattutto, garantirà migliaia di sconti su tutto il territorio nazionale.

Essere un socio Pro Loco Fondi è avere sempre una marcia in più e conviene.