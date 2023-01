WINDTRE e il comune insieme per il modello Smart City

Firmato il protocollo d’intesa tra WINDTRE e il Comune di Fondi per supportare la transizione della città verso il modello di smart city. L’obiettivo della collaborazione è quello di sviluppare le competenze tecnologiche e di progettare soluzioni innovative dedicate a cittadini e imprese del territorio per cogliere le opportunità di crescita introdotte dal digitale.

Efficienza energetica, digitalizzazione dei processi decisionali in ambito turistico e di mobilità con servizi di Big Data Analytics sono alcune delle aree di maggior interesse per le quali WINDTRE si propone di assistere il Comune in questo percorso.

Siamo felici di sostenere il Comune di Fondi nella sua trasformazione in smart city - afferma Giancarlo Sarti, Direttore Business Unit Top & Large di WINDTRE. - La nostra azienda si propone, infatti, come advisor dell’amministrazione per sviluppare, grazie ad un’infrastruttura di ultima generazione e a competenze specifiche maturate dall’esperienza sul campo, una serie di servizi evoluti e personalizzati, capaci di semplificare la vita quotidiana dei cittadini e di favorire una maggiore competitività digitale delle imprese del territorio, con particolare attenzione ai settori turistico e agricolo.

Abbiamo subito sottoscritto con entusiasmo e grandi aspettative il protocollo d’intesa con WINDTRE - dichiarano il sindaco Beniamino Maschietto e l'assessore alla Cultura, al Turismo e al Bilancio Vincenzo Carnevale. - Ogni iniziativa, pubblica o privata, finalizzata a traghettare l’Ente verso il futuro e ad offrire servizi più intuitivi, rapidi ed efficienti alla cittadinanza, è e sarà sempre ben accetta. Questo protocollo è un primo piccolo passo e ci auguriamo che Fondi possa presto raggiungere buoni livelli di innovazione tecnologica, come già avvenuto in molte metropoli e grandi città italiane. Parlare di concetti, fino a pochi anni fa futuristici, come smart city o digitalizzazione urbana appare un obiettivo più vicino grazie ad un interlocutore di spessore e leader nel settore delle comunicazioni come WINDTRE.

Uno dei dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nel business del piano di sostenibilità WINDTRE è quello di mettere il digitale al servizio delle smart city e disegnare insieme alle amministrazioni locali la transizione green delle città italiane. L’azienda promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito di tutte e tre le dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la sezione Sostenibilità del sito WINDTRE:

https://www.windtregroup.it/IT/Sustainability/la-nostra-visione.aspx .