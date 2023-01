Domenica mattina il gazebo di Fondi Vera sarà in Piazzale delle Regioni

“Dopo la tappa di San Magno, quella in Piazza Matteotti e la terza al Campo Boario, Domenica 29 Gennaio saremo tra la gente di Portone della Corte, con un Gazebo in Piazzale delle Regioni, dalle ore 10 alle ore 13, nel cuore del più popoloso quartiere fondano” annuncia la Portavoce di Fondi Vera, Valentina Tuccinardi.

“Continua il nostro impegno tra la gente, per ascoltare i Cittadini ed analizzare le eventuali criticità dei quartieri. Quello in corso sarà un anno pieno di iniziative per il nostro Movimento, che intende preservare la sua vocazione civica a sostegno del territorio” dichiara Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera.

“La Partecipazione che ci sta tanto a cuore passa anche e soprattutto attraverso l’ascolto, e siamo convinti che anche Domenica mattina raccoglieremo suggerimenti, istanze, idee. Per questo invitiamo tutti i residenti della zona a raggiungerci, saremo felici di parlare con loro e faremo nostre le segnalazioni per cercare risposte. Quelle risposte che le Istituzioni da tempo fanno difficoltà a garantire, a Portone della Corte come in tanti altri quartieri della Città” commenta Francesco Ciccone, Consigliere Comunale del Movimento.