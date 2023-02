Domenica la Conferenza “Acqua bene comune” promossa da Fondi Vera

Cittadini, attivisti, Associazioni del territorio ed amministratori che considerano l’acqua un bene comune ed un diritto universale ed inderogabile si ritrovano Domenica 5 Febbraio nella Sede di Fondi Vera in Via Roma 64 a Fondi per una interessante Conferenza.

Un incontro fortemente voluto per ospitare in Città i vertici nazionali e regionali di Movimentoblu, organizzazione tra le più impegnate nel contrasto alle politiche economiche che limitano quel diritto, informando le persone, facendo ricerca scientifica, divulgazione e lotta nei territori. Anche in Provincia di Latina - dichiara il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

Uomo e Ambiente sono entità legate alle risorse idriche, beni preziosi da tutti i punti di vista. L’acqua va difesa dal degrado ambientale, dagli impatti industriali e dagli effetti dei cambiamenti climatici. Ma anche dalla speculazione, dagli affaristi, dalle idromafie, ed è nostro dovere affrontare questi temi in un territorio in cui la grandiosità della risorsa idrica si scontra con una dispersione record che però sembra essere l’ultimo dei problemi per chi gestisce il servizio - commenta il Consigliere Comunale Francesco Ciccone.

Ne parleremo Domenica pomeriggio, alle ore 16.30, insieme a Maurizio Montalto, Presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, Maurizio Morelli del Coordinamento Regionale e Davide Frattaroli Responsabile dei rapporti con gli amministratori per il Movimentoblu nella Regione Lazio. Modererà la Conferenza dal titolo “Acqua bene comune” la Vice Presidente di Fondi Vera, Tina Di Fazio.

Una prima parte più tecnica lascerà poi spazio ad una tavola rotonda, con interventi di rappresentanti di associazioni, consumatori, amministratori che da mesi hanno aderito alla rete territoriale che proprio nella Sede di Via Roma ha iniziato a muovere i primi passi e spera di coinvolgere un numero sempre maggiore di Donne e Uomini che, dentro e fuori le Istituzioni, vogliono impegnarsi su questo fronte.