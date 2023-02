Monte San Biagio: l'incontro degli alunni per la Giornata della Memoria

Il giorno 1^ febbraio, le classi terze della scuola secondaria di primo grado di Monte San Biagio, presso la Biblioteca Comunale, hanno partecipato all’incontro, organizzato dal Sistema Bibliotecario Sudpontino, con il Sig. Emanuele Di Porto, protagonista del libro Il bambino del tram.

Gli alunni, dopo aver letto il libro, hanno potuto ascoltare direttamente dalla voce del protagonista, sopravvissuto al rastrellamento del ghetto ebraico di Roma, avvenuto nel 1943, la sua testimonianza relativa alle innumerevoli persecuzioni perpetuate a danno del popolo ebraico e non solo.

Gli alunni presenti e in collegamento hanno potuto rivolgere al protagonista diverse domande alle quali il Sig. Di Porto ha risposto argomentando e fornendo informazioni dettagliate sull’importante e drammatico evento storico pur affermando che la sua tenera età non gli aveva permesso di comprendere fino in fondo la gravità dell’episodio. Il protagonista ha inoltre ribadito di non aver mai provato un desiderio di vendetta nei confronti dei carnefici nonostante sua madre sia deceduta in un campo di sterminio.

Si ringrazia la Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Clara d’Ari, per aver permesso la partecipazione degli alunni all’evento, e il Sistema Bibliotecario Sudpontino, per aver organizzato l’incontro con un uomo, oggi novantenne, sopravvissuto alla Shoah, un incontro significativo per ricordare anche quest’anno le vittime dell’Olocausto.

Gli alunni della Classe III^C

Della Scuola Secondaria di Primo grado di Monte San Biagio