Per Fratelli d'Italia Acqualatina fa â€˜acquaâ€˜ in tutta la cittÃ 

"Non fateci rimpiangere l'Acquedotto degli Aurunci" - la stoccata ironica del gruppo di Fratelli d'Italia, che evidenzia i gravi disservizi del sistema idrico della città di Fondi.

Questo è quanto espone la sezione meloniana locale , che non risparmia critiche alla Giunta locale sulla questione, invitandola a farsi carico delle sue responsabilità:

per quanto ci siano a prescindere riserve verso AcquaLatina, che non ha lesinato sugli aumenti indiscriminati alla cittadinanza, reputiamo che una buona parte della responsabilità ce l'abbia l'Amministrazione Comunale, che mai si è adoperata, in concreto, a sollecitare l'ente gestore a risolvere il problema idrico della città, che si è limitato a "rattoppare" all'occorrenza le tubature urbane come si fa con le brache bucate. La Giunta Maschietto e Forza Italia hanno approvato l’aumento dei costi già abnormi per i servizi proposti dall'Ente privato del servizio idrico, più utili ad una logica da "assumificio di bandiera", che per garantire un servizio efficiente - il lapidario commento del Direttivo di Fdi fondano, che paventa infine, l'ipotesi di un intervento in sede istituzionale.