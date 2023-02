Venerdì la candidata regionale Stefania Stravato ha incontrato gli operatori del MoF e il comparto dei balneari

Prosegue il tour territoriale della candidata al Consiglio regionale del Lazio con il simbolo di Forza Italia Stefania Stravato che, dopo aver incontrato gli operatori del mercato ortofrutticolo di Fondi, ha dedicato un pomeriggio al comparto balneare. Decine le persone accorse al point di Corso Italia a Fondi lo scorso venerdì alle 16:00.

Si tratta, del resto, di uno dei settori caratterizzati da maggiori risorse in provincia di Latina sul quale, purtroppo, a dispetto di promesse e interpretazioni fuorvianti pervenute da più parti politiche, continua a incombere lo spettro della Bolkestein. Una situazione di incertezza imprenditoriale acuita da una non secondaria componente imponderabile, ossia l'emergenza climatica, che ogni anno mette a dura prova il comparto con mareggiate, trombe marine, attività erosiva e improvvisi acquazzoni tropicali.

Complessissimo il quadro locale, regionale, nazionale ed europeo relativo alla direttiva ma, se sul meteo si può fare poco, sulle leggi si può lavorare insieme.

La candidata Stefania Stravato, insieme all’amministrazione comunale, da anni ne segue gli sviluppi, anche grazie alla continua interlocuzione con i rappresentanti di riferimento del partito, in particolare i senatori Claudio Fazzone e Licia Ronzulli, di recente autori di una richiesta di proroga dell'applicazione della Bolkestein di ulteriori due anni per poter nel frattempo realizzare la “mappatura del demanio” e accertare l’eventuale scarsità della “risorsa” presupposto essenziale per l’applicazione della direttiva Bolkestein.

Presente all’incontro anche l'eurodeputato Salvatore De Meo, ormai espertissimo in materia, che nonostante la fittissima agenda, non ha fatto mancare il suo sostegno alla candidata Stravato per poter rispondere, con una visione europea, alle numerosissime domande formulate dagli operatori balneari.

Il primo passo per affrontare in maniera giusta e proficua l'argomento – ha esordito Stravato - è comprendere gli elementi salienti della questione Bolkestein. L'Europa impone di arrivare ad una riforma del Demanio che coniughi il diritto delle imprese con il diritto comunitario. Ora, l'articolo 12 della direttiva ci dice che l'applicazione della normativa avviene una volta accertata la scarsità della risorsa ed è su questa crepa che sta lavorando Forza Italia in quanto il nostro partito, da anni, sostiene che la risorsa in Italia è tutt'altro che scarsa. Una volta ottenuta la mappatura, che non è certo un'impresa di pochi mesi, l'Italia potrebbe avere una carta importante da giocare. La linea, dunque, è quella di giungere ad una soluzione soddisfacente per l'Italia, che tuteli le realtà che hanno investito e le piccole e medie imprese. Il ruolo della Regione, naturalmente è importantissimo in questa partita, così come lo è per il ripascimento. Su questo fronte il Comune di Fondi nonostante abbia già ricevuto finanziamenti specifici merita ulteriori interventi strutturali da parte della Regione per contenere il continuo fenomeno erosivo della sua costa.