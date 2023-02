Successo per la Conferenza di Fondi Vera con il MovimentoBlu

Amministratori ed ex amministratori provenienti da diverse Città della Provincia, tra cui Antonio Di Giorgio Consigliere Comunale di Priverno, e dalla Provincia di Frosinone, come il Vice Sindaco di Atina Davide Frattaroli, ma anche Candidati alle Elezioni Regionali del 12-13 Febbraio come Marco Fiore, Francesco Furlan, Luigi Parisella e Paola Villa, nonché rappresentanti di Associazioni e movimenti civici ed esponenti delle forze di Opposizione attive in ambito locale hanno preso parte alla Conferenza “Acqua bene comune” tenutasi nella Sede del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera in Via Roma 64 a Fondi.

Occasione di incontro con i vertici nazionali e regionali del MovimentoBlu, il cui Presidente Nazionale Avv. Maurizio Montalto, accompagnato dal Coordinatore Regionale Avv. Maurizio Morelli, ha presentato alla folta platea gli obiettivi perseguiti, gli strumenti a disposizione dell’organizzazione ma anche e soprattutto la missione sociale che anima l’attività su tutto il territorio nazionale, “per restituire all’acqua l’identità di bene comune e non più merce”.

La volontà è quella di mettere insieme gli attori del territorio e farli incontrare, conoscere, confrontare, con l’obiettivo di costruire una responsabilità e coscienza collettiva sul tema. Nella prima parte dell’incontro abbiamo toccato aspetti più globali e generali, per poi entrare nell’universo locale, nel basso Lazio, con le esperienze degli amici Amministratori della Provincia di Frosinone ed i numerosi colleghi della Provincia di Latina che hanno accolto il nostro invito - commenta il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

La Rete territoriale che da qualche mese si riunisce e lavora in stretta collaborazione, dai rappresentanti nei singoli Comuni fino ad arrivare all’Amministrazione Provinciale, sta crescendo e consolidandosi. La pluralità di contributi emersi durante la Conferenza dimostra come si possa contare su un fronte trasversale che può essere fondamentale per difendere i Cittadini ma anche la risorsa idrica - dichiara il Consigliere Comunale Francesco Ciccone.

La Conferenza, moderata dalla Vice Presidente Tina Di Fazio, è servita anche a ripercorrere l’impegno di Fondi Vera rispetto al tema acqua, argomento su cui è necessario fare formazione ed informazione, ricerche e studi, al fine di sensibilizzare sia l’opinione pubblica che i rappresentanti istituzionali, spesso disinteressati o addirittura complici di disservizi ed inefficienze, nella gestione di un servizio che da troppo tempo lascia a desiderare.