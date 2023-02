Sala convegni piena per la presenza della Carfagna

La città di Luigi Parisella, candidato al Consiglio Regionale del Lazio, ha avuto l’onore di accogliere nella serata di Lunedi 6, l’on. Mara Carfagna, presidente nazionale di Azione. Gremita dei molti partecipanti, è risultata la Sala Convegni del “Centro Multimediale Dan Danino di Sarra”.

A 5 giorni dal voto di domenica e lunedì prossimi, cresce in maniera notevole l’entusiasmo ed il consenso verso le proposte indicate dal Terzo Polo, dai suoi candidati di circoscrizione della provincia di Latina (Luigi Parisella, Nicoletta Zuliani, Arcangelo Palmacci) che sedevano al tavolo della presidenza, accanto al segretario provinciale Davide Zingaretti ed agli esponenti locali del movimento dott. Salvatore Nallo, Paolo De Bonis, Enesio Iudicone. Gli altri tre candidati Chiara Marconato, Barbara Caringi e Vincenzo Giovannini non presenti per ragioni personali.

I temi prioritari che riguardano le vocazioni produttive, storico-culturali, turistiche e logistiche della provincia di Latina, nonché il comparto della Sanità, sono stati al centro degli interventi. Ma la soluzione ai problemi – come sottolineato dai candidati - richiede l’adozione di un Piano Socio-Economico, frutto di un processo consultivo, partecipativo, di progetti comprensoriali tra aree omogenee, al fine di trovare accoglimento nell’ambito della programmazione regionale ed europea.

Scorporare la Capitale dall’Ente Regione, come sull’esempio delle altre capitali europee - Berlino, Bruxelles, Londra Madrid, Parigi, Vienna - ha dichiarato Luigi Parisella, è una scelta preminente al fine di riconoscere con adeguato valore normativo e con le necessarie attribuzioni finanziarie il ruolo protagonista delle Province. Occorre altresi accentuare a livello regionale il decentramento delle funzioni amministrative agli enti territoriali Comuni e Province.

Le ragioni della costituzione del Terzo Polo con Calenda e Renzi, oggi in fase di crescita e di imminente progetto costituente, sono illustrate alla platea intervenuta dall’on. Mara Carfagna, che esprime parole di compiacimento per la qualità dei candidati proposti, per le loro storie di proficuo impegno ed esperienze amministrative. Fare politica comporta innanzitutto serietà. Su tale valore si è soffermata l’on. Mara Carfagna.

Dire una cosa e poi subito dopo farne un’altra è una pratica deteriore per politici e partiti la cui ambizione unica è quella del potere, di mantenerlo ad ogni costo. Ma tale incoerenza – ha detto l’on. Carfagna – con esplicito riferimento alla premier Giorgia Meloni, che sta facendo tutto il contrario di quanto detto dall’opposizione prima del voto governativo -porta alla degenerazione della politica, alla disaffezione dei cittadini verso i partiti, le istituzioni.

Mara Carfagna ha concluso l’evento auspicando al Terzo Polo ed ai candidati un meritato consenso per affermare nella Regione Lazio idee, proposte, progetti concreti di sviluppo economico, di crescita civile.