Grande attesa in cittÃ  per la manifestazione "Carnevale in Piazza 2023"

Musica, colori, mascherine e tanto divertimento in Piazza Unità d’Italia a Fondi in occasione del Carnevale. Festeggiamenti al via nel primo pomeriggio di domenica 19 febbraio quando grandi e piccini potranno divertirsi ai piedi del palco che avrà come scenario il maestoso Castello Caetani. Si susseguiranno momenti di intrattenimento musicale e danzante.

A partire da domenica sarà possibile iscriversi liberamente e in maniera gratuita al concorso che premierà le mascherine più belle del 2023. Ogni concorrente verrà fotografato, ai soli fini dell’assegnazione del voto, e riceverà un numero identificativo grazie al quale una commissione potrà esprimere il proprio parere. I premi, offerti dalle attività commerciali della città, saranno distinti in due grandi gruppi di età: da zero a 16 anni e da 17 ai cento anni compiuti.

Si tornerà a festeggiare, dunque, martedì 21 febbraio con un format analogo a quello di domenica. A chiudere la giornata sarà la cerimonia di premiazione delle maschere più belle e originali con verdetto insindacabile della giuria.

Tra i momenti più attesi anche una sfilata di tutti i presenti lungo il corso Appio Claudio e Viale Vittorio Emanuele III, con l'accompagnamento di un corpo di ballo, che donerà al centro cittadino una piacevole atmosfera carnevalesca.

Invitiamo grandi e piccini a partecipare numerosi – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale - sarà una festa semplice, pensata per il piacere di stare insieme e dedicata soprattutto ai bambini tra colori, musica, divertimento e, soprattutto, tante mascherine.

Sarà un weekend lungo con tante presenze e movimento anche lungo il Corso Appio Claudio – aggiunge il consigliere nonché delegato al Centro Storico Cristian Peppe – l’invito a proporre menù, merende e idee a tema è naturalmente rivolto anche a tutte le attività commerciali, ai bar, ai pub e ai ristoranti del cuore cittadino.

La Festa di Carnevale è organizzata dal Comune di Fondi in collaborazione con la Pro Loco Fondi Aps. Saranno presenti per attività di supporto e assistenza i Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino e il locale comitato della C.R.I. presieduto da Arianna Carnevale.