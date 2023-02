Ci ha lasciato Antonio Sansoni, la famiglia ringrazia la cittÃ  per la partecipazione ai funerali

Il 5 febbraio 2023 è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Antonio Sansoni. Nato a Fondi il 4 aprile 1949, ha avuto un ruolo in Aeronautica Militare, prendendo parte per diverso tempo alle missioni NATO in nord Europa.

La figlia Dr.ssa Monica Sansoni (Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio), e tutta la famiglia vogliono ringraziare le autorità civili e militari, le Istituzioni, i Dirigenti e colleghi del Consiglio regionale del Lazio, gli amici, i conoscenti, la Città di Fondi e tutti coloro che, in occasione dei funerali svoltisi a Fondi il 7 febbraio, si sono stretti al dolore della famiglia. A tutti un ringraziamento affettuoso per la vicinanza.