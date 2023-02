Rinnovo tessere elettorali e trasporto gratuito per raggiungere i seggi: informazioni utili per votare a Fondi

In vista della tornata elettorale del 12 e 13 febbraio 2023, inerente l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lazio, il Comune di Fondi comunica che sarà possibile richiedere l'aggiornamento, la consegna o la sostituzione delle tessere elettorali, nei seguenti giorni e orari:



Venerdì 10/02/2023: dalle 15:30 alle 18:30

Sabato 11/02/2023: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 12/02/2023: dalle 7:00 alle 23:00

Lunedì 13/02/2023: dalle 7:00 alle 15:00



Prenotazione servizio di trasporto per elettori non deambulanti



In occasione dello svolgimento delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, per consentire agli elettori disabili non deambulanti di raggiungere i seggi elettorali più agevolmente, il Comune di Fondi organizza un servizio di trasporto che si effettuerà nelle giornate del 12/02/2023, dalle ore 07.00 alle ore 23.00, e del 13/02/2023, dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

Gli elettori interessati ad usufruire del servizio di trasporto potranno contattare il numero 348/0061970 (sig. Massimo Simonelli), a decorrere da sabato 11/02/2023, fornendo le proprie generalità, indirizzo e recapito telefonico.

Sarà cura del personale incaricato comunicare l’esatta indicazione oraria per il trasporto dell’elettore al seggio.