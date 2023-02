Bilancio più che positivo per il MOF alla Fruit Logistica essendo uno degli stand tra in più visitati della fiera

Così Enzo Addessi, amministratore delegato del MOF, al termine della tre giorni di Fruit Logistica, la manifestazione punto di riferimento mondiale per il settore dell’ortofrutta, in cui Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi ha giocato un ruolo da protagonista.

Aver organizzato eventi in cui si è discusso di temi centrali per il futuro del settore – spiega il presidente di MOF, Bernardino Quattrociocchi - è per noi motivo di orgoglio. Aver costruito occasioni di nel nostro spazio espositivo insieme a personalità come Massimo Pallottini, presidente di Italmercati e Valentino di Pisa, presidente di Fedagro rafforza quello che i numeri già certificano, la centralità del MOF nel sistema agroalimentare italiano. La proposta di istituzionalizzare e esportare a livello nazionale il nostro modello di collaborazione con la Camera di Commercio Frosinone-Latina, avanzata dal presidente Giovanni Acampora, ci dà fiducia nel proseguire nella strategia di sviluppo avviata di cui la partecipazione a un evento come quello berlinese è parte integrante.