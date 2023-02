Regionali 2023: dati affluenza nel comune e appello al voto del sindaco Maschietto

Restano a disposizione oltre cinque ore per esprimere il proprio voto che determinerà la nuova composizione del Consiglio regionale del Lazio.

Ricordiamo che per le persone con difficoltà deambulatorie, sprovviste di auto o impossibilitate a spostarsi autonomamente, è a disposizione un servizio di trasferimento gratuito da e per i seggi.

Per il rinnovo delle tessere elettorali, l’ufficio dedicato resterà aperto fino alle ore 15:00.

▶️ https://tinyurl.com/5evbbtvj

Pubblichiamo, intanto, gli ultimi dati sull’affluenza, relativi alla Città di Fondi, aggiornati alle 23:00 di ieri.

Su un totale di 32.136 elettori, a Fondi avevano votato 10.391 persone, pari al 32,33% del totale.

È possibile consultare i dati sull’affluenza qui

▶️ https://tinyurl.com/3cdmneep

Il diritto di voto non è soltanto uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione – commenta il primo cittadino di Fondi Beniamino Maschietto - è anche un dovere civico oltre che un potentissimo strumento di libertà e democrazia. Da sindaco non posso che schierarmi contro l’astensionismo, non esistono tornate elettorali più o meno importanti: il rinnovo del governo, del Consiglio comunale o regionale concorrono parimenti nella costruzione di un’Italia più forte perché amministrata da uomini e donne scelti da un elettorato più ampio. Votare vuol dire contribuire a costruire un'Italia più vicina ai principi di democrazia e partecipazione cittadina e, quindi, più incline allo sviluppo e alla crescita. Per chi non ha ancora espresso il proprio parere, per chi è indeciso, per chi aveva intenzione di non votare, l’invito è quello di recarsi alle urne. C’è tempo fino alle 15:00.