Domenica 19 il gazebo di Fondi Vera tra la gente del mercato domenicale

Domenica 19 Febbraio saremo tra la gente del mercato domenicale, con un Gazebo in Via Mola di Santa Maria, in prossimità dell’ingresso D, dalle ore 10 alle ore 13. Per continuare il nostro tour nei quartieri della Città di Fondi, dal centro urbano alla periferia, come fatto già alla fine del 2022 ed in questi primi mesi del nuovo anno.

Proseguono i nostri incontri con i Cittadini, che sentiamo il bisogno di riavvicinare alla Partecipazione diretta ed al confronto politico. Oggi ancora di più, tenuto conto del dato allarmante degli astenuti, cresciuto ulteriormente alle ultime consultazioni elettorali regionali - dichiara Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera.

Dopo le tappe di San Magno, Piazza Matteotti, Campo Boario e Portone della Corte, saremo tra la gente del mercato domenicale, frequentato da residenti e non solo, piccoli produttori, ambulanti e commercianti, quel tessuto sociale ed economico di cui la nostra terra è stata negli anni simbolo - commenta Valentina Tuccinardi, Portavoce di Fondi Vera.

Siamo certi di raccogliere anche stavolta preziosi suggerimenti ma anche segnalazioni e osservazioni, anche e soprattutto per la vicinanza con tanti luoghi al centro del dibattito politico cittadino negli ultimi tempi, dai lavori a Ponte Selce all’ampliamento del Cimitero, dal Teatro incompiuto all’impianto di cremazione fortemente voluto da De Meo prima e Maschietto poi - anticipa Francesco Ciccone, Capogruppo Consigliare del Movimento di Partecipazione Politica.

Fondi Vera, che approfitterà di questa occasione anche per incontrare una rappresentanza degli ambulanti che da anni sono ospitati dall’area mercato, chiama a raccolta residenti e commercianti della zona per parlare con loro del presente ma soprattutto del futuro del quartiere che rischia di essere stravolto dalle opere messe in campo dall’Amministrazione Comunale che non hanno evidentemente tenuto conto della vivibilità e delle annose criticità del territorio circostante.