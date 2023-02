Questa mattina Il sindaco ha incontrato il nuovo Soprintendente Francesco Di Mario

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto questa mattina ha incontrato nel suo ufficio il dottor Francesco Di Mario, dallo scorso primo febbraio alla guida della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina. L’incontro, al quale hanno preso parte anche gli assessori al Patrimonio, Urbanistica e Demanio Claudio Spagnardi e alla Cultura, Bilancio e Turismo Vincenzo Carnevale, è stato un’occasione per tutti per congratularsi con il nuovo responsabile del recupero e della tutela dei beni culturali, storici e archeologici nel Basso Lazio per il prestigioso incarico ricevuto, ma anche per condividere pareri, opportunità e possibilità sui numerosi siti del territorio.

Una chiacchierata informale che ha consentito ai presenti di porre le basi per un proficuo lavoro congiunto e un’assidua collaborazione.