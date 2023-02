Il comune si aggiudica un finanziamento regionale per il rinnovo del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Dopo la lunga pandemia, l’interruzione delle gite scolastiche e i tempi duri della DAD, il Comune di Fondi ha riavviato le procedure per rinnovare il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Come prima attività, ancor prima di indire nuove elezioni che solitamente si svolgono in autunno, l’Ente ha risposto ad un avviso pubblico regionale per la concessione di contributi “per la promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale” aggiudicandosi 2.000 euro.

Una piccola somma, ma comunque la massima possibile per Comuni in cui l’organo era già stato istituito in passato, che consentirà di alleggerire i costi a carico dell’Ente e darà la possibilità a tanti studenti di partecipare, con proposte, interventi e suggerimenti, alla vita politica e amministrativa della città.

Si tratta di un progetto che abbiamo in serbo sin dall’inizio del mandato – spiega il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – divenuto finalmente possibile grazie ad un progressivo ritorno alla normalità dopo la lunga pandemia. L’iniziativa è vista con entusiasmo e compartecipazione anche da dirigenti, docenti, famiglie e studenti e siamo sicuri che, come già avvenuto in passato, consentirà ai ragazzi di fare tesoro di una bellissima esperienza, di approfondire temi di educazione civica e di conoscere meglio le istituzioni e il funzionamento dell’attività amministrativa della nostra città.

Entusiasta anche il presidente della commissione Politiche Giovanili Cristian Peppe che, nonostante l’esiguità delle somme richiedibili, si è battuto per la partecipazione all’avviso pubblico. «Un piccolo ma incoraggiante incentivo» lo ha definito il numero uno dell’organo che si riunirà nelle prossime settimane per discutere dettagli, modalità e tempistiche.