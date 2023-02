Sabato 25 febbraio seconda fase del 1° Trofeo SeaCasting Team

Arriveranno da tutta Italia gli oltre 300 partecipanti al 1° Trofeo di Surfcasting a coppie: un circuito a tre anni, iniziato nel 2022, proseguito quest’anno con la data in programma sabato 25 febbraio e destinato a concludersi con un ultimo grande appuntamento previsto per il 2024.

Eterogeneo il parterre dei concorrenti tra membri della nazionale over 55 senior maschile, promesse del settore che attualmente militano nella massima categoria under 21 femminile, appassionati e atleti provenienti da oltre dieci province italiane che si sono già distinti in competizioni nazionali e internazionali.

La gara, che rientra nelle iniziative promosse nell’ambito del programma Fondi Città europea dello Sport 2023, si svolgerà su un lunghissimo tratto di litorale compreso tra Sant’Anastasia e Capratica. I vincitori di questa seconda “tappa”, in attesa del trofeo che sarà assegnato al termine del triennio, si aggiudicheranno medaglie, coppe, attestati e materiale tecnico specializzato.

Come lo scorso anno, a seguire tutte le fasi tecniche e organizzative, sarà il delegato alla caccia e alla pesca del Comune di Fondi Giovanni Pannozzo che ha sottolineato l’importanza della competizione sotto il profilo delle presenze turistiche sul litorale, oltre 500 tra atleti, familiari, spettatori e appassionati, ma anche dal punto di vista sportivo. Senza contare l’unicità del litorale fondano, uno dei pochissimi in Italia, per estensione e ampiezza delle spiagge, in grado di ospitare una competizione agonistica di simile entità.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dall’assessore all’Ambiente e allo Sport Fabrizio Macaro che hanno ribadito l’importanza di rispettare e tutelare il tratto di arenile occupato durante la competizione.