In merito al furto nell'ufficio contenzioso dell'Avvocatura Civica Fratelli d'Italia presenta un'interpellanza comunale

Depositata nella giornata di ieri, l'interpellanza in merito al furto dell'apparecchiatura informatica dell'Ufficio Contenzioso dell'Avvocatura Civica, da parte del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia di Fondi .

Oltre al danno materiale ed economico, un grave pregiudizio sia all'immagine del Comune, che alla privacy di molti cittadini fondani, i cui dati erano inseriti nell'unità centrale del PC trafugato - il commento secco del direttivo locale meloniano, che non intende esonerare la Giunta Maschietto dalla responsabilità per un gesto che poteva essere abbondantemente evitato.

Non ci meravigliamo tanto per l'accaduto, quanto per la totale assenza del benchè minimo segno di effrazione, che giustificherebbe almeno il tentativo da parte dell'amministrazione locale, di aver fatto tutto il possibile per evitarlo; quando invece, sarà pure passato inosservato il proverbiale ladro con tanto di mascherina e cariola con dentro il pc, sotto il naso (magari, salutandolo pure) - conclude infine, il direttivo locale: lungi dal sostituirci agli inquirenti che hanno già avviato le dovute indagini, noi di Fratelli d'Italia intendiamo chiedere contezza in sede consigliare, oltre delle dovute misure di sicurezza, sia passate che quelle future che l'Amministrazione comunale intende intraprendere in merito, anche del continuo traffico di persone che interessa in particolare il settore Contenzioso, dove salvo gli addetti ai lavori, non dovrebbero esserci visite non programmate, e sopratutto tracciabili.