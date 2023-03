Al via i lavori di restyling alla stazione ferroviaria

Riqualificazione della sala d’attesa, arredi più moderni e confortevoli, tinteggiatura delle facciate, una nuova pensilina d’ingresso, servizi igienici interni accessibili mediante tornello e gettoniera e realizzazione di due nuove coperture sul primo marciapiede a servizio dei viaggiatori: sono alcuni dei dettagli dell’intervento di manutenzione straordinaria che interesserà la stazione di Fondi-Sperlonga.

I lavori, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), acquisiti tutti i pareri e i permessi dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina e dal Comune di Fondi, prenderanno il via la prossima settimana. Non ci saranno disagi per quanto riguarda il parcheggio dello scalo e la pensilina dei bus sarà traslata di alcune decine di metri per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. La durata prevista dell’intervento è di 180 giorni e conferirà un aspetto più decoroso, confortevole e funzionale ad uno scalo ferroviario utilizzato ogni giorno da migliaia di persone e considerato strategico per quanto riguarda la linea Roma-Napoli.