Dal direttivo di Fratelli d'Italia un "Grazie, Fondi" per ripartire da un territorio abbandonato a sÃ© stesso

Mai visti tanti parlamentari e personalità istituzionali ad una kermesse di ringraziamento.

Non ci sono altre parole per il direttivo fondano di Fratelli d'Italia, idonee ad esprimere la loro contentezza per l'evento, tenutosi ieri pomeriggio in un bagno di folla, all'interno del Mulin Rouge in viale della Libertà. A presenziare, oltre che il Presidente della Commissione senato, sen. Nicola Calandrini, sono stati la neo eletta Elena Palazzo, corsa immediatamente dopo la firma d'insediamento al Consiglio Regionale avvenuto proprio in giornata, che ha ribadito tutta la sua gratitudine e vicinanza ad uno dei Comuni che ha espresso il maggior numero di preferenze per lei, promettendo a sé stessa e ai fondani, di essere all'altezza della fiducia a lei riposta. Altra presenza di spicco, l'onorevole Sara Kelany che è riuscita a ritagliarsi spazio dagli impegni istituzionali apposta per festeggiare l'amica e sottolineare l'attenzione che ha il partito della Meloni per la città di Fondi e il territorio sud pontino. A dimostrazione di ciò, la presenza a sorpresa del deputato on. Paolo Pulciani, che il direttivo locale ringrazia infinitamente con le seguenti parole:

una dimostrazione, non solo di grande amicizia, ma di unità e coesione di intenti, che supera i confini provinciali.

Un momento di festa e di confronto, in cui la neo eletta Consigliera, già vicesindaco di Itri, ha affrontato l'importanza di ridare primato al pubblico e di dare valore alle infrastrutture presenti, quali il doveroso recupero dell'Ospedale San Giovanni di Dio, e il rilanciare e potenziare realtà strategiche come quella del M.O.F., invitando la popolazione fondana di fare riferimento a lei come a tutti i rappresentanti del primo partito di Governo, delle problematiche e delle necessità del territorio fondano, inaugurando così una nuova stagione politica all'insegna della coesione e dello sviluppo partecipativo con la popolazione, come vuole la tradizione storica del partito di Governo.

Importanti sono state le parole ed i saluti istituzionali dei consiglieri comunali e provinciali, Stefano Marcucci e Luigi Vocella, e della portavoce locale Sonia Federici, che hanno sottolineato il coraggio di chi come loro, hanno deciso di metterci la faccia e supportare Fratelli d'Italia, in una realtà dalle dinamiche particolari come quella fondana. E ribadito la vicinanza ed il sostegno da parte dei rappresentanti istituzionali intervenuti, per favorire il cambiamento che molti fondani con il loro voto, hanno dimostrato di volere.

Il coordinamento locale di Fdi Fondi