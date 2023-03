Associazione Forense Fondana: nomina delle cariche sociali e le prossime iniziative

Dopo la nomina a Presidente dell’Avv. Virginio Palazzo e la successiva elezione del Consiglio direttivo e del Collegio di garanzia nell’assemblea del 22 dicembre 2022, nella prima seduta svoltasi venerdì 24 febbraio 2023, il Consiglio ha provveduto alla nomina delle cariche sociali con l’elezione, all'unanimità, dei due vicepresidenti Avv.ti Davide Sotis e Silvia Martusciello, del tesoriere Avv. Pasqualino Mastrobattista, del segretario Avv. lolanda Pestillo e del responsabile della comunicazione Avv. Stefano Di Pietro.

Subito dopo la formalizzazione delle cariche sociali, il Consiglio ha stilato un programma con l'intento di avviare una serie di convegni e seminari coinvolgendo giuristi, avvocati, professori universitari, magistrati di chiara fama per affrontare le tematiche legale al mondo del diritto. L'associazione, oltre agli eventi singoli e seminariali rivolti agli iscritti sulle recenti riforme dell'ordinamento civile e penale (il primo, sulla riforma del processo penale, si svolgerà il 24 marzo con la partecipazione del Dr. Valerio De Gioia, Giudice del Tribunale di Roma e del Prof. Adolfo Scalfati, Professore dell'Università di Roma Tor Vergata), si propone di organizzare due importanti eventi pubblici, in primavera e in autunno: uno sul tema della responsabilità professionale, coinvolgendo altri ordini professionali, ed uno sul sistema carcerario e il diritto penitenziario.

Il programma dettagliato delle attività del 2023, che comprenderà anche iniziative culturali, verrà presentato alla prossima assemblea di marzo.

Il Consiglio direttivo, nei prossimi giorni, invierà una lettera di presentazione alle istituzioni locali, Comune di Fondi, MOF, Banca Popolare di Fondi, al fine di avviare una partnership per la organizzazione degli eventi e la promozione delle attività della Associazione.

Il Presidente Avv. Palazzo, al termine della seduta, ha evidenziato l'importanza del rinnovato spirito associativo non solo per lo sviluppo della cultura giuridica ma anche per la promozione del territorio.