Domani i parroci della cittÃ  sono a disposizione dei fedeli nella giornata penitenziale cittadina "24 ore per il Signore"

La quaresima prepara alla Pasqua, pertanto è forte il desiderio di riconciliarsi con il Signore: l’incontro con Cristo nel confessionale permette di comprendere quanto Dio ami intensamente l’uomo e desidera la sua felicità.

Una buona confessione – scrive il card. Mauro Piacenza, penitenziere Maggiore – ci aiuta a crescere nelle virtù, a rafforzarci nel combattimento spirituale, a fidarci di Dio ogni giorno di più e a progredire sulla via della santità.

Sperimentare il perdono di Dio significa da un lato ricostruire il rapporto con Lui e con i fratelli e le sorelle; dall’altro lato invita a esaminare quella parte interiore che spesso rivela un mistero di debolezza e di fragilità e che, erroneamente, si pensa di gestire o controllare.

Per questo motivo i sacerdoti della città di Fondi hanno organizzato per giovedì 9 marzo una giornata penitenziale cittadina presso la chiesa di santa Maria in Piazza. Il tutto avrà inizio alle 8.00 con la celebrazione Eucaristica, seguirà il tempo dell’adorazione silenziosa e orante che durerà tutto il giorno: chi lo desidera potrà sostare in preghiera davanti a Gesù per offrirgli la propria storia e affidargli le proprie fragilità. Nel corso della giornata i sacerdoti assicureranno la loro disponibilità per le confessioni. Alle 19.00 la concelebrazione Eucaristica con la partecipazione delle comunità parrocchiali di Fondi, a seguire un ulteriore momento di preghiera penitenziale e di adorazione Eucaristica con la possibilità di confessarsi fino alle 22.00.

I gruppi parrocchiali si alterneranno nell’animazione della preghiera.

A FIRMA DEI PARROCI DELLE PARROCCHIE DI FONDI