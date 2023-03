4 serate di cinema offerte gratuitamente dalla "Chiesa di Fondi"

La prima Serie TV in assoluto sulla vita di Gesù sbarca a Fondi! The Chosen, successo planetario finanziato in crowdfunding dagli utenti, nella prima notte di lancio negli USA supera gli incassi di Avatar: La via dell’acqua.

Una straordinaria produzione cinematografica che fonde la fede biblica ai contesti dettati dalla storia, dal genio del regista Dallas Jenkins, è ora proiettata per la prima volta in Italia sul grande schermo, precisamente nella città di Fondi (LT). Una serie di eventi inediti e a partecipazione gratuita, per assaporare i racconti evangelici in chiave empatica, per conoscere un Gesù davvero simile a noi.

La Comunità Cristiana “Chiesa di Fondi”, con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, ha organizzato ben 4 serate cinema nel mese di Marzo per ripercorrere assieme tutta la prima stagione, già disponibile in lingua italiana.

Di seguito le date:

- Venerdì 10 Marzo, Ore 21:00 - Episodi 1 e 2

- Venerdì 17 Marzo, Ore 21:00 - Episodi 3 e 4

- Venerdì 24 Marzo, Ore 21:00 - Episodi 5 e 6

- Venerdì 31 Marzo, Ore 21:00 - Episodi 7 e 8

Le proiezioni avverranno all’interno della Sala Carlo Lizzani (c/o Complesso San Domenico).

È volontà della nostra Chiesa – ci spiegano gli organizzatori – permettere a quante più persone possibili, di assistere non solo ad uno spettacolo cinematografico, ma di riflettere ed emozionarsi a contatto diretto con un Gesù amorevole, alla mano e molto vicino all’uomo, come è ben rappresentato nei Vangeli e in questa serie TV.

La partecipazione all’evento è del tutto Gratuita, ma sarà necessario registrarsi, fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare gratuitamente comunicando il proprio nominativo direttamente su Whatsapp al 3270108238.

“Vieni e vedi.”