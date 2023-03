Anche Fratelli d'Italia Ribadisce il proprio NO al forno crematorio

"Ora si che siamo pronti al Turismo Funerario!" - il sarcasmo di Fratelli d'Italia Fondi, non intende fare sconti all'attuale Amministrazione Comunale, la quale lunedì 6 marzo in Commissione Trasparenza, ha rimarcato la propria volontà di proseguire i lavori sul Forno Crematorio, già approvati dalla precedente giunta De Meo.

Rimaniamo perplessi dinanzi alla naturalezza con cui alcuni consiglieri di maggioranza, nell'avallare un simile scempio, hanno sottolineato il crescente aumento della domanda, tale da far rifletter in famiglia l'opportunità di usufruirne (come fosse un argomento qualunque da tavola con i parenti).

Ironia a parte, i meloniani locali hanno esternato le loro non poche perplessità in merito al progetto.

Oltre a non ravvisarne l'utilità, sia per la scarsa domanda che per la presenza in zone limitrofe di struttura analoga, reputiamo che quanto espresso nella Sentenza 6236/2022 del Consiglio di Stato, su simili manufatti, non lasci spazio ad interpretazioni: è un'impianto inquinante di "prima classe", che situato dov'è collocato il cimitero di Fondi, a non molti passi da tre complessi scolastici, un ospedale, un teatro comunale, da tante abitazioni private e da terreni a vocazione agricola, creerebbe scompensi mostruosi all'area, sia sul piano sanitario/ambientale, che per quanto concerne quello economico, a fronte poi di un misero 8% di presunti introiti a cremazione, che il Comune vedrà, (guarda caso) "a babbo morto", a project financing finito.