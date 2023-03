Dopo la bella mattinata di partecipazione alle Querce Fondi Vera ringrazia residenti e sostenitori accorsi

Anche il Gazebo di Domenica mattina alle Querce ci ha offerto la possibilità di raccogliere suggerimenti e idee da parte dei Cittadini, che sono passati a trovarci ed hanno anche sottoscritto le nostre Petizioni. Questo è ciò che fortifica il nostro impegno civico, questo è il modo in cui intendiamo costruire il futuro di questa meravigliosa Città, come recita la Campagna Tesseramento 2023 che si è aperta nei giorni scorsi - commenta il Presidente Francescopaolo De Arcangelis.

Crescente tra i Cittadini la preoccupazione per la possibile nascita di un impianto di cremazione, e numerose le segnalazioni raccolte. Dall’ormai datato problema dell’abbandono di rifiuti all’assenza di spazi gioco per i più piccoli, dalla percezione di insicurezza alla viabilità. Per una delle aree più popolose del territorio comunale e di grande valore naturalistico.

A Piazza Biagio Di Manno i residenti ci hanno raccontato cosa manca nella Contrada, le difficoltà ed i pericoli per chi raggiunge il centro della Città a piedi o in bicicletta, la necessità di un maggiore controllo della zona e di un centro di aggregazione giovanile come pure di uno spazio per la terza età - racconta il Consigliere Comunale Francesco Ciccone.

Fondi Vera continuerà la sua Campagna “Tra la gente. Come sempre” nelle prossime settimane, con l’obiettivo di fare tappa in tutti i quartieri della Città.