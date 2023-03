Il direttivo locale di Fratelli d'Italia in merito alla continua mancanza di sicurezza in cittÃ 

Il recentissimo e intollerabile episodio della rissa tra stranieri avvenuto in pieno centro, in quel di piazza Unità d'Italia e ai piedi di quel Castello che dovrebbe rappresentare un'attrazione turistica, è un ulteriore prova del degrado sociale in cui versa la nostra città.

Il direttivo locale di Fratelli d'Italia rilancia nuovamente la polemica sulla mancanza di sicurezza e di controllo Fondi, tornando a chiedere con fermezza al sindaco Maschietto, l'attivazione di un sistema di videosorveglianza diffuso funzionante che funga da deterrente e aiuti ad individuare i responsabili di eventuali atti violenti e criminali.

Non solo risse, ma anche un vandalismo imperante a danno della proprietà pubblica e privata, ad esclusivo discapito dei fondani onesti che finiscono per pagarne le spese - segue poi dai meloniani, una considerazione sull'incapacità della giunta di interpretare le istanze della popolazione - È palese che finora nulla è stato fatto; ma è ancora più evidente che chi amministra non capisca la voce dei cittadini, che da molto stanno elevando un coro crescente di proteste e lamentele per una situazione sempre più incerta: sindaco e maggioranza hanno ormai sviluppato una forma di comunicazione giustificazionista delle proprie scelte ( come il forno crematorio) che nessuno comprende ed è totalmente distante da quella della gente normale.