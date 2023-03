Il resoconto del Consiglio comunale di ieri 24 marzo

Condanna unanime dell'assemblea dopo la strage di animali e ricordo delle vittime delle Fosse Ardeatine nel giorno del 79esimo anniversario dalla strage. Approvati all'unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, l'acquisizione di un bene confiscato, l'accettazione di un terreno ceduto gratuitamente al Cocuruzzo dagli eredi della famiglia Grossi per la realizzazione di un'area verde e un belvedere e l'istituzione della giornata della Liberazione a Fondi

Ha preso il via con il ricordo delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine nel giorno del 79esimo anniversario dal massacro il Consiglio comunale del 24 marzo 2023. Dopo le parole del presidente della Pubblica Assise Giulio Mastrobattista, che ha rievocato i fatti salienti di una delle pagine più buie della storia d'Italia e d'Europa, l'assemblea si è raccolta in un minuto di silenzio.

Con un'inversione dei punti all'ordine del giorno (il quinto argomento è stato trattato per primo), i lavori sono entrati nel vivo con l'intervento dell'assessore all'Urbanistica Claudio Spagnardi il quale ha illustrato i contorni di una cessione gratuita di terreno in località Cocuruzzo da destinarsi ad uso pubblico. «Si tratta – ha spiegato lo stesso – di un'offerta volontaria, pervenuta da un gruppo di eredi della famiglia Grossi, di un terreno di oltre un ettaro ubicato in una posizione strategica in quanto si trova tra la chiesa e la strada principale della contrada. Grazie a questa cessione, a titolo completamente gratuito, verranno realizzati nuovi servizi pubblici. L'opera che vi sorgerà, in omaggio e in ricordo degli originari proprietari del terreno ceduto, verrà intitolata alle sorelle Grossi. L'intenzione è quella di realizzare un'area verde e un belvedere».

Il punto è stato approvato all'unanimità.

La parola è quindi passata al vice sindaco Vincenzo Carnevale che ha spiegato all'assemblea i dettagli di una variazione al bilancio di previsione finanziario (2023/2025) (punto 1).

Si tratta di una manovra – ha spiegato Carnevale - che avevamo già annunciato nel corso dell'approvazione del bilancio di previsione nel dicembre 2022, fattispecie che, ricordiamo, ci ha consentito di non fermare la macchina amministrativa e di portare avanti le attività dei vari settori senza la necessità di ricorrere, come invece avviene in moltissimi altri comuni, all'esercizio provvisorio. Tornando alla variazione, con questa proposta di delibera andiamo a rimpinguare alcuni capitoli che, per far quadrare i conti, avevamo lasciato al minimo, come per esempio il turismo e la cultura. Ma non solo, inseriamo in bilancio i fondi del Pnrr, che sono stati recentemente trasferiti all'Ente dal governo centrale così come altri piccoli finanziamenti pervenuti a fine anno dopo che il bilancio di previsione era già stato approvato. Si tratta, in sostanza, di una variazione che “rimette in ordine i conti” e dà maggior respiro alla macchina amministrativa per l'ordinario o piccoli imprevisti.

Il punto è stato approvato con 15 voti favorevoli, 3 contrari (Francesco Ciccone, Stefano Enea Guido Marcucci, Luigi Vocella) e 4 astenuti (Franco Cardinale, Tiziana Lippa, Luigi Parisella, Salvatore Venditti).

Lo stesso ha illustrato anche il successivo argomento all'ordine del giorno, il nuovo regolamento per la definizione delle controversie tributarie pendenti (punto 2).

Un testo, come spiegato dal vice sindaco Vincenzo Carnevale, che offre un vantaggio ai contribuenti che hanno un contenzioso aperto con l'Ente risparmiando interessi e sanzioni e che, d'altra parte, consente al Comune di fare ordine e recuperare ingenti crediti. Rientrano in questa transazione i contenziosi fino al 31 gennaio 2023 ed è possibile fare domanda, non appena sarà pubblicato l'apposito avviso pubblico, fino al 30 giugno 2023.

Al termine dell'illustrazione il punto è stato approvato all'unanimità.

La parola è quindi passata all'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli per un'integrazione al programma triennale delle Opere Pubbliche - elenco 2023-2025 (punto 3).

Con questa proposta di delibera – ha spiegato il relatore – andiamo ad inserire quattro nuove opere pubbliche nella programmazione triennale. La prima, già annunciata, riguarda l'intervento di riqualificazione del mercato domenicale di via Mola di Santa Maria in quanto l'Ente ha partecipato ad un bando regionale con un progetto del valore di 200mila euro. Tra le principali migliorie previste ci sono l'illuminazione pubblica con punti luce che arriveranno fino a via Mosillo, la realizzazione di servizi igienici e il restyling dell'ingresso principale che diventerà un accattivante biglietto da visita per l'intero mercato. Naturalmente dobbiamo attendere la graduatoria ma, per normativa, come noto, l'opera va inserita nel programma triennale delle opere pubbliche così come per le altre tre indicate in questa proposta di delibera. Il secondo inserimento riguarda il progetto di sistemazione di via Capratica, dalla Strada Statale Flacca al mare. In questo caso l'intervento, di un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, contempla l'allargamento della carreggiata, la realizzazione di nuovi parcheggi in entrambi i sensi di marcia, una pista ciclabile, una piccola rotonda ed una piazzetta pedonale vista mare. La terza opera riguarda l'adeguamento di quattro ponti per i quali è stata completata l'attività di progettazione. Dopo il crollo del Ponte Morandi, come noto, il governo ha infatti dato il via ad una capillare ricognizione di tutti i cavalcavia e i viadotti esistenti che, naturalmente, ha interessato anche Fondi. Le varie strutture della città sono state suddivise in tre sotto-categorie e, nelle ultime settimane, sono pervenuti i progetti del cosiddetto gruppo b che comprende il Ponte di Colle Troiano, il Ponte tra via Fosso di Lenola e Ponte Gagliardo, il ponte tra via Della Ferrovia e San Magno e il Ponte di via Cisternola. Il costo complessivo dei quattro ponti ammonta a 1.060.000 euro. L'ultima opera inserita riguarda la realizzazione di nuovi parcheggi lato mare, nel tratto costiero compreso tra Borgo Sant'Antonio e Torre Canneto. A seguito di un'interlocuzione con l'Astral, che è l'Ente competente per quanto riguarda la Flacca, è stato infatti definito un progetto per il rifacimento dell'asfalto e la realizzazione di nuovi stalli il cui costo complessivo ammonta a 475 mila euro.

Il punto è stato approvato con 14 voti favorevoli in quanto il consigliere Franco Carnevale era temporaneamente uscito dall'aula. Contrari Francesco Ciccone, Luigi Vocella e Stefano Enea Guido Marcucci. Astenuti Franco Cardinale, Tiziana Lippa, Salvatore Venditti e Luigi Parisella.

Il successivo punto all'ordine del giorno, l'acquisizione al patrimonio comunale di un bene confiscato (punto 5), è stato invece approvato all'unanimità.

I successivi punti hanno riguardato una Mozione per l'istituzione della Giornata della Liberazione a Fondi (punto 6), illustrata dal consigliere Salvatore Venditti e approvata all'unanimità in assenza dei consiglieri di Fratelli d'Italia, temporaneamente usciti dall'aula, e la mozione sui “cani e gatti avvelenati, condanna dell'accaduto” (punto 7), illustrata dal consigliere Francesco Ciccone.

Su quest'ultimo tema si sono succeduti diversi interventi, sia da parte della minoranza che della maggioranza.

Tutti, in primis il sindaco Beniamino Maschietto e il presidente del Consiglio Giulio Mastrobattista, hanno espresso condanna unanime rispetto ai gravissimi fatti accaduti. A seguito degli interventi dell'assessore Fabrizio Macaro, dei consiglieri Francesco Ciccone, Luigi Parisella, Luigi Vocella, Vincenzo Mattei e Daniela De Bonis e del primo cittadino, l'assemblea ha deciso di emendare il testo e, infine, di approvarlo all'unanimità.

È stato infatti concordato di approfondire la questione dell'istituzione di un garante per la tutela degli animali a seguito di un più approfondito confronto tecnico in commissione Ambiente.

Il Consiglio si è concluso con una serie di interpellanze (punto 8):