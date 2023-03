Grave incidente tra 2 ciclisti: 71enne di Terracina portato in ospedale dall'eliambulanza

Questa mattina sulla SS Flacca, grave incidente, a pochi metri dall'incrocio con via Guado I, tra due ciclisti che percorrevano la statale nello stesso senso di marcia. La caduta dopo lo scontro è stata disastrosa per uno di loro, un 71enne di Terracina, che è stato trasportato in ospedale da un eliambulanza. L'impatto è stato molto forte, tanto da aver spaccato la forcella della sua bicicletta.

Subito intervenute le forze dell'ordine, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale che ha effettuato anche i rilievi dell'incidente.