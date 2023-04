Doppia festa il giorno di Pasqua per i 100 anni di nonna Maria Gargiulo

Visita a sorpresa la mattina di Pasqua presso la comunità alloggio per anziani “Sant'Onorato” da parte del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, dell'assessore al settore Demoanagrafico Santina Trani e del delegato alle politiche della Terza Età Arcangelo Peppe che hanno raggiunto la concittadina Maria Gargiulo per augurarle una Buona Pasqua ma anche e soprattutto i migliori auguri per il suo primo compleanno a tre cifre.

Grande festa in famiglia, con gli ospiti e il personale della struttura, un brindisi, una torta e tanto affetto per omaggiare "una preziosa testimone di un secolo di storia della città". Grande emozione per la neo centenaria ma anche per il primo cittadino che ha avuto l'occasione di incontrare i figli Bruna, Paola e Sandro, quest'ultimo suo compagno di scuola al ginnasio.