Un semaforo intelligente per ridurre traffico e ingorghi tra via Arnale Rosso e via della Stazione

È attivo da circa 15 giorni il nuovo dispositivo di monitoraggio del traffico installato sul semaforo che regola l'intersezione tra via Arnale Rosso, via della Stazione e via Appia.

Si tratta di una tecnologia acquistata dal Comune di Fondi e dal Locale Comando di Polizia Locale allo scopo di ridurre gli ingorghi e snellire i tempi di attesa in prossimità dell'indicatore semaforico, soprattutto nei giorni di traffico intenso.

Tramite un algoritmo, il sistema riesce infatti a rilevare il numero di vetture sull'una e sull'altra corsia e ad allungare i minuti di verde in base alle reali ed effettive esigenze di viabilità e circolazione. Lo stesso è dotato anche di un sistema tattile, facilmente riconoscibile dai non vedenti, che consente di prenotare il verde per l'attraversamento pedonale, aumentare la sicurezza e ridurre l'attesa.