Pubblicato l'avviso per l'affidamento in gestione di cinque parchi pubblici

È stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per l'affidamento in gestione di cinque parchi cittadini.

Possono rispondere alla manifestazione di interesse, compilando l'apposita modulistica da inviare via pec, imprese, ditte, cooperative singole o associate, associazioni o privati cittadini.

L'affidamento prevede che il gestore si faccia carico, per 36 mesi, del servizio di pulizia, dell'attività di apertura, chiusura e sorveglianza, delle piccole opere di manutenzione come tinteggiatura e cura di cancelli e recinzioni, periodica attività di sfalcio del verde e rasatura dei prati e pagamento delle utenze. La domanda può essere presentata per una delle seguenti aree:

Parco Nicholas Green - via Liguria;

Parco San Josemaria Escrivà De Balaguer - via Liguria;

Parco Palazzetto dello Sport - via Mola di Santa Maria

Parco Salto Covino – via Covino (area adiacente Parrocchia Regalità di Maria SS.ma e San Pio X)

Parco Aspri – Via degli Osci (all’interno dell’Istituto Comprensivo Alfredo Aspri)

Come specificato nell'avviso, la gestione delle aree non ha caratteristiche imprenditoriali. L’affidamento comporta che i soggetti individuati, a fronte della gestione e manutenzione delle aree, introitino i proventi derivanti dall’utilizzo di sponsorizzazioni, dalla gestione di spazi pubblicitari e di servizi di supporto e dall’utilizzo delle aree comunali per la realizzazione di specifiche iniziative turistico-ricreative e/o ludico-culturali, fermo restando la finalità pubblica delle stesse.

Il Comune di Fondi, o le associazioni mediante la procedura della richiesta di patrocinio, potranno riservarsi la possibilità di utilizzare le aree per alcune giornate dedicate a iniziative sportive, scolastiche, culturali o istituzionali. Le opere di manutenzione straordinaria resteranno a carico dell’Amministrazione Comunale.

L'intento dell'avviso – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l'assessore al Verde Pubblico Stefania Stravato e all'Ambiente Fabrizio Macaro – è quello di stimolare i gestori a fornire un servizio aggiuntivo per la collettività mediante il quale fare fronte alle spese di mantenimento e gestione dell'area verde. Pensiamo, per esempio, al noleggio di macchinine a pedali nel parco Nicholas Green, a giostrine, gonfiabili, tornei o attività ludiche che possano rappresentare un plus per i frequentatori dei parchi. Il tutto in cambio di una presenza costante che ponga fine a danneggiamenti e incursioni vandaliche.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La documentazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo comune.fondi@pecaziendale.it entro le ore 12:00 del 17/05/2023 e dovrà comprendere i seguenti allegati:

istanza di manifestazione di interesse contenente i dati identificativi del soggetto, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato A);

dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;

dichiarazione di assenza delle cause di conflitto di interesse di cui all’art.53 del D.Lgs.165/2001;

breve presentazione del soggetto proponente;

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

In alternativa il plico potrà essere consegnato all’Ufficio protocollo del Comune di Fondi, Piazza Municipio, 1 04022 Fondi (LT).

Nel caso della consegna a mano il plico dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PARCHI DEL COMUNE DI FONDI”.

In caso di invio tramite pec la stessa dovrà essere inserita nell'oggetto.

L'avviso completo e integrale, la modulistica e la planimetria delle aree sono disponibili al seguente link

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?StwEvent=102&DB_NAME=n1015099&IdMePubblica=43064&Archivio= .