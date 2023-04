Camminare Insieme contraria alla privatizzazione del verde cittadino

A pochi giorni dalla nostra nota, in cui lamentavamo la mancanza di parchi gioco e la loro cattiva gestione da parte dell’amministrazione comunale, apprendiamo la volontà, espressa dal Comune tramite avviso pubblico, di voler affidare la gestione e la manutenzione di numerose aree verdi della città ai privati. Il tutto senza alcun contributo da parte pubblica, ma con la possibilità, per il privato, di lucrare attraverso la “…gestione di spazi pubblicitari e di servizi di supporto e dell’utilizzo delle aree comunali per la realizzazione di specifiche iniziative turistico-ricreative e/o ludico-culturali…”.

Riteniamo che questa sia una sconfitta per l’ente pubblico che non solo si dichiara manifestamente incapace di gestire le aree verdi della nostra città, ma abdica questa sua funzione in favore dei privati e di una tendenza all’uso privatistico delle stesse aree di interesse pubblico. Questo perché, se è vero che l’accesso a tali aree non potrà essere negato a nessuno, ciò non impedirà al gestore privato di riempire il parco di pubblicità oltre che di servizi a pagamento. Tutto questo rischia di portare alla creazione di aree con attrezzature, magari per bambini, destinate solo a coloro che hanno modo di pagare per usufruirne. Come sempre chi rischia di rimetterci sono le fasce più deboli.

Noi siamo convinti che i beni pubblici debbano essere pienamente usufruibili da tutti, senza alcuna distinzione, soprattutto se tale discriminazione dovesse concretizzarsi in merito all’appartenenza sociale ed alla condizione economica dei cittadini.

Inoltre, se il Comune decidesse di gestire in proprio le aree verdi, si potrebbe pensare di impiegare nella loro gestione e manutenzione tutti quei cittadini che si trovano attualmente disoccupati e che versano, con le loro famiglie, in gravi difficoltà. Questo sarebbe possibile, senza che ciò gravi sul bilancio comunale, ad esempio, con lo strumento delle borse lavoro. Ci pare, però, evidente che gli ultimi non siano di certo una priorità per questa amministrazione. Così come non c’è alcuna visione e concezione di cosa significhi una gestione ed una cura dei beni pubblici al servizio dell’intera cittadinanza, senza discriminazione alcuna.

Anche in questa occasione dobbiamo constatare una totale mancanza di visione. Anche perché se invece una visione ci fosse dovremmo evidenziare come si tratti di un orizzonte che non guarda al bene comune, ma solo alla deresponsabilizzazione dell’ente pubblico a favore del profitto dei privati.