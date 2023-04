Il presidente della FIP Lazio sul Trofeo CittÃ  di Fondi: Un grande evento in una cittÃ  con una lunga tradizione di basket

Tutto pronto per il Torneo Nazionale di Basket Under 15 che si terrà il prossimo weekend a Fondi (22-23 aprile).

Siamo orgogliosi - commenta Stefano Persichelli, presidente Comitato Regionale FIP Lazio alla vigilia del trofeo - di portare un evento del genere in una città che ha da sempre una grande tradizione per il basket. Questo evento sportivo è una nuova dimostrazione di quanto il Comitato si stia adoperando per coinvolgere tutte le province. Auguro a tutti un buon torneo con la certezza che tutte le sfide regaleranno spettacolo agli appassionati che le seguiranno dal vivo e in streaming.