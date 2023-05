Anche l'Associazione culturale Fotografichementi partecipa al censimento fotografico “Obiettivo Italia”

Si terrà anche a Fondi, il prossimo 6 e 7 maggio, grazie all'adesione dell'Associazione culturale Fotografichementi, il nuovo progetto fotografico collettivo nazionale “OBIETTIVO ITALIA - CENSIMENTO FOTOGRAFICO”, organizzato da FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche - in occasione del 75° anno di attività.

L'iniziativa ha l’intento di realizzare nelle piazze e/o nelle strutture private, nel corso di un unico weekend (6-7 maggio 2023), un affresco corale ampio della popolazione nazionale mediante decine di migliaia ritratti fotografici: un corpus di immagini che fornirà un ritratto dell’odierna società italiana e della sua composizione con preziosi risvolti culturali, sociali e di costume e che possa avere rilevanza anche per discipline quali l’Antropologia Culturale e Sociale, la Sociologia, la Demografia, la Statistica.

Non a caso il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica.

I Circoli allestiranno set fotografici nelle piazze e nei luoghi privati di città, paesi e piccole località di tutta la penisola, tutti con le medesime caratteristiche tecniche, al fine di realizzare scatti omogenei che possano armonizzarsi tra loro.

Il Progetto Obiettivo Italia avrà molteplici esiti: i ritratti raccolti saranno esposti in una installazione presso le prestigiose Gallerie d’Italia (Torino) dal 9 dicembre 2023, e in mostre allestite presso la sede del Centro Italiano della Fotografia d’Autore a Bibbiena (AR), nelle 13 Gallerie FIAF e presso i Circoli fotografici a livello locale in tutta Italia. Sarà realizzato un catalogo stampato dedicato al Progetto.

L’Associazione Culturale Fotografichementi, con il Patrocinio del Comune di Fondi, dell’Ente Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e della Banca Popolare di Fondi nell’ambito del Progetto “OBIETTIVO ITALIA”, organizza due set per le riprese:

Ritratti individuali

Ritratti di famiglia

L’appuntamento è presso lo studio fotografico in via Cesare Augusto, 23 - Fondi (LT), nei giorni 6 e 7 maggio 2023 con i seguenti orari: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'associazione all'indirizzo e-mail buccivincenzo3@virgilio.it o al numero 3280423636.