Il Centro agroalimentare all'ingrosso partecipa al Macrut fiera a Rimini

Dopo la partecipazione, lo scorso mese di febbraio, alla Fruit Logistica di Berlino, la manifestazione punto di riferimento mondiale per il settore dell’ortofrutta, il Mof di Fondi sarà presente anche a Macfrut, che si è aperta oggi al Rimini Expo Centre con un’anteprima di prestigio che ha avuto come ospite d’eccezione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo intervento ha detto:

È un'occasione di grande importanza per questa fiera nata qui 40 anni fa. Ci sono prodotti di eccezionale qualità come dimostra il livello delle nostre esportazioni. L'Italia ha sempre dimostrato di saper essere protagonista nell'apertura dei mercati: il contenuto di questo settore è di primaria importanza. L'agricoltura si colloca in un tema cruciale, come il cambio climatico e la sicurezza alimentare, la sostenibilità. Il legame tra agricoltura, economia, imprese e cultura è indissolubile. Sono aspetti non separati, da tenere sempre insieme, come fa questa Regione e come fa l'Italia.

Da domani, 3 maggio, fino al 5, la fiera internazionale dell’ortofrutta spegnerà le 40 candeline con numeri da capogiro: 60mila metri quadrati, +35 aree espositive, boom di presenze estere e ad inaugurarla, domani alle 11, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, alla presenza di Renzo Piraccini Presidente Macfrut, Ettore Prandini Presidente Nazionale Coldiretti, Cristiano Fini Presidente Nazionale CIA Agricoltori Italiani, Massimiliano Giansanti Presidente Nazionale Confagricoltura, Gian Luca Gallo Assessore Agricoltura Regione Calabria, Stefano Bonaccini Presidente Regione Emilia-Romagna e Matteo Zoppas Presidente di Agenzia Ice, il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, il presidente di Italmercati Fabio Massimo Pallottini e il presidente di Fedagro Valentino di Pisa. L’evento sarà presentato da Simona Ventura.

Per il Mercato Ortofrutticolo di Fondi, presente alla fiera con uno stand (padiglione b3 stand 113), saranno tre giorni di incontro, confronto e dibattito sui temi dell’economia della filiera dell’ortofrutta, settore strategico del made in Italy agroalimentare, con l’Italia che nel 2022 ha prodotto circa 25 milioni di tonnellate di prodotti ortofrutticoli per un valore della produzione di circa 15 miliardi di euro e con le esportazioni che, sempre nel 2022, hanno superato i 10 miliardi di euro (freschi e trasformati) con un saldo della bilancia commerciale di +2.762 milioni di euro, in un dato destinato a essere triplicato se si considerasse l’intera filiera.

In questa ottica si colloca alla perfezione il Mercato Ortofrutticolo di Fondi, il più grande grande e moderno centro italiano di concentrazione, condizionamento e smistamento di prodotti ortofrutticoli freschi, che rappresenta un hub di riferimento per tutto il settore ortofrutticolo paragonabile per merci movimentate al mercato di Parigi. Il Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi, infatti, movimenta 10 milioni di quintali di merce ogni anno e si divide in due macroaree: una interna, di cui fanno parte oltre 100 aziende concessionarie, di cui 7 cooperative che raggruppano circa 2500 produttori agricoli locali ed una esterna, costituita da 80 aziende ortofrutticole con unità produttive specializzate per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti. La partecipazione di Mof a Macfrut è resa possibile anche grazie all’adesione delle aziende Eureka, Magliozzi, Royal Fruit e Vaccaro.