Il Castello si illumina di rosso per ricordare la fondazione della Croce Rossa Italiana

Anche Fondi celebra l'anniversario dalla nascita di Herni Dunant, fondatore della Croce Rossa, illuminando di rosso il Castello: un gesto simbolico, su richiesta dell'ANCI, per avvicinare la città alla conoscenza delle molteplici iniziative promosse dall'associazione verso i vulnerabili. Domani, inoltre, la presidente del locale Comitato della CRI Arianna Carnevale consegnerà al sindaco Beniamino Maschietto una bandiera rossa che sarà esposta, a Fondi come in centinaia di altri Comuni italiani, fino al 14 maggio.

Si tratta – scrive l'ANCI in una lettera – di un segno tangibile che sottolinea, non solo la potenza umanitaria dell'Emblema di Croce Rossa, simbolo di umanità e neutralità, ma anche l'importanza del ruolo ausiliario che la CRI ha rispetto ai pubblici poteri.