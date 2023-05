Quarto e penultimo appuntamento della Rassegna Camminare Verso La Musica con partenza dalle Querce

Dopo l’ulteriore successo del terzo appuntamento, la Rassegna Camminare Verso La Musica propone il quarto e penultimo evento. Domenica 14 maggio 2023 la Rassegna andrà alla scoperta di un altro sito naturalistico, questa volta nel Comune di Fondi (LT).

Con partenza dalla Sbarra, sita in via Le Querce, si prenderà il sentiero in direzione dell’Orto Botanico e Santa Maria Romana, permettendo ai partecipanti di raggiungere il punto dove si terrà il concerto del quartetto di saxofoni South Zone Saxophone Quartet composto dai musicisti Luciano Bonanni sax soprano, Danilo Florimondo Lidano sax alto, Armando Mancini sax tenore e Laura Venditti sax baritono. Il percorso, di facile difficoltà, è di circa tre chilometri. Si consigliano comunque abbigliamento e scarpe da trekking, k-way, cappello, acqua e snack a piacere.

Il ritrovo è, quindi, alle ore 9.00 alla Sbarra sita in via Le Querce, Fondi (LT) per camminare tutti insieme verso la musica. Rientro previsto per le ore 13.00 al punto di partenza dell’escursione. Per tutte le informazioni e per prenotarsi contattare, anche tramite whatsapp, il tel. 3471710524.

Camminare Verso La Musica ha l’obiettivo di promuovere la cultura ed un turismo sostenibile attraverso l’unione dello sport e dell’arte, in questo caso la musica, alla natura. La Rassegna è organizzata dall’Associazione Ginepro Art in collaborazione con le associazioni attive sul territorio quali Polisportiva Olimpia Lazio, Fare Verde Fondi ed è Patrocinata dall'Ente Parco Regionale Naturale Monti Aurunci e dal Comune di Fondi.

La Rassegna si concluderà domenica 28 maggio, evento pomeridiano, presso Tenuta Sugarelle, Fondi (LT)