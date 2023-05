Porta Roma non tradisce le aspettative e Fondi Vera ringrazia residenti e commercianti

Maggiore controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine per garantire sicurezza, investimenti in elementi di arredo urbano ed illuminazione pubblica, sostegno per gli operatori commerciali, più eventi sociali e culturali da organizzare nella zona. Queste le principali criticità ed esigenze sollevate da residenti e commercianti di Porta Roma durante la mattinata di ieri.

Il Gazebo che Fondi Vera ha posizionato in Via Marconi, a due passi dallo storico mercatino, ha catturato l’attenzione di molti passanti ed ha ospitato oltre cento Cittadini desiderosi di sottoscrivere le Petizioni che il Movimento sta portando avanti da tempo, in particolare quella “per una Città più Sicura” e quella per “fermare l’assurdo Progetto di riqualificazione di Piazza delle Benedettine”, ma anche la più recente raccolta firme promossa dal Comitato “No al forno crematorio” che auspica lo stop definitivo alla realizzazione di un impianto di cremazione adiacente al Cimitero.