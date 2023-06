Sabato 10 giugno donazione sportiva promossa dall'Avis locale

L'Avis Comunale di Fondi è impegnata da anni nella donazione con chi fa sport di ogni genere, come sportivi, sappiamo quanto sia fondamentale mantenere un corpo sano e in forma per poter praticare il nostro sport preferito.

La donazione di sangue non richiede particolari abilità sportive, ma può fare la differenza nella vita di molte persone. Con il tuo gesto generoso, puoi diventare un vero eroe e contribuire a salvare la vita di chi ha bisogno.

La donazione di sangue non solo aiuta gli altri, ma può anche avere benefici per te come atleta. Donare sangue può stimolare la produzione di nuove cellule e favorire una maggiore efficienza del sistema cardiovascolare. Quindi, oltre a sentirsi bene per aver aiutato qualcuno, potresti persino migliorare le tue performance sportive! Unisciti alla nostra squadra e dona il tuo sangue!

Ti aspettiamo Sabato 10 giugno dalle 7:30 alle 10:00 con un simpatico gadget! Prenotazione Obbligatoria al 3207670529.