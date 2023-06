Anche il mercato di via Mola S. Maria tra i 12 progetti ammessi a finanziamento dalla regione Lazio

E' stata pubblicata sul BURL della Regione Lazio la Determina con la quale sono state accolte le 12 richieste di finanziamento presentate dai Comuni per la riqualificazione dei mercati in collaborazione con l'ANA-UGL.

Le richieste riguardano i mercati settimanali dei Comuni di

ARDEA (Roma Capitale) CASSINO (Frosinone) CIAMPINO (Roma Capitale) CORI (Latina) – Mercato di Giulianello FONDI (Latina) – Mercato di Via Mola S. Maria FONTE NUOVA (Roma Capitale) FORMIA (Latina) – Mercato del sabato in Largo Paone GAETA (Latina) LENOLA (Latina) SANTI COSMA E DAMIANO (Frosinone) SAN GIORGIO A LIRI (Frosinone) RIGNANO FLAMINIO (Roma Capitale)

Si tratta di finanziamenti a fondo perduto per un importo complessivo di € 2.651.000 con i quali si migliorano le aree dei mercati, si realizzano nuovi servizi igienici, si adeguano alle misure igienico-sanitarie, si mettono in sicurezza con i defribillatori, si istallano panchine e fontane, si illuminano con sistemi di autoalimentazione a basso consumo energetico, si istallano centraline per la ricariche elettriche ed altro.

Si realizzano le insegne agli ingressi di ogni area di mercato facendole così diventare luoghi riconoscibili e non più semplici slarghi, vie o piazze ove si collocano delle bancarelle.

I 12 mercati approvati oggi – a cui si aggiungono i sei mercati già finanziati con il primo bando, presentati dai Comuni di AQUINO, CORI, FONDI (Mercato coperto di Via Gioberti), FORMIA, FROSINONE e GAETA – faranno parte del circuito dei MERCATI DEI BORGHI, per i quali è stato già realizzato un apposito portale (ILMERCATODEIBORGHI.IT) ed una App con la quale si potrà prenotare la spesa da casa e ritirarla direttamente al mercato.

Le aree di mercato cambiano volto e diventano così luoghi più accoglienti e dove gli ambulanti potranno svolgere la loro attività con nuovi servizi per i consumatori e godranno di una forte campagna di promozione e di marketing che si sviluppa nella intera Regione Lazio coinvolgendo radio nazionali e locali, tv, social network, quotidiani stampati ed on-line.

I 18 Mercati finanziati dalla Regione Lazio fanno parte del progetto IL MERCATO DEI BORGHI, realizzato dall'ANA-UGL con il quale si promuovono e si valorizzano i mercati in tutta la Regione, come modello per la loro valorizzazione come luoghi di socialità, dove si sviluppano le relazioni umane e culturali, dove si sostengono le filiere produttive e si favorisce il piccolo commercio che tiene vive le strade e le piazze dei nostri paesi e delle nostre città.

I MERCATI DEI BORGHI sono così luoghi accoglienti, dove si trova la qualità, l'assortimento, la convenienza e nuovi servizi per i consumatori.