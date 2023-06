Da oltre 5 mesi il marciapiede di via Edificio Scolastico è in condizioni disastrose e Ciccone chiede urgente intervento di manutenzione

La situazione in cui versa questo tratto del marciapiede di Via Edificio Scolastico è vergognosa. E constatare che è in queste condizioni da almeno cinque mesi è ancor più grave. Soprattutto perché si è costretti ad utilizzarlo, vista l’inibizione di quello sul lato opposto della strada, per via dei lavori alla “Maria Pia di Savoia”. Lo misi nero su bianco il 4 Maggio scorso chiedendo un intervento urgente, ma un altro mese è trascorso senza risposte concrete.

Parole del Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

Piastrelle distrutte, buche che creano gradini profondi, rattoppi che non trasmettono sicurezza. Non è più sostenibile e nemmeno tollerabile una situazione simile. Non possono bastare un cono ed un nastro per rimediare. Il rischio di inciampare e cadere rovinosamente a terra è alto, e residenti e commercianti possono testimoniare come sia già successo a diversi Cittadini. Ed in questo mese di attesa vana è accaduto ancora.

Questa è una vera e propria trappola per i pedoni. Soprattutto per i più fragili, come gli anziani che fanno fatica a deambulare, i disabili in sedia a rotelle, i genitori con passeggini, carrozzine o bimbi alle prese con i primi passi.