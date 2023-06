Sabato 10 giugno incontro sul tema "Le parole che curano La scrittura come medicina narrativa"

Nella cornice di Palazzo Caetani, il 10 giugno, alle ore 10.00 si terrà l’incontro dal tema:

Le parole che curano. La scrittura come medicina narrativa, con la presentazione del libro di Salvatore Rosella,”Philoumene” edito da De Comporre edizioni.

Uno scrigno di poesie, scritte con e per la mamma venuta a mancare per un cancro.

Dal dolore per la perdita della mamma, Rosella rinasce, con un lavoro a supporto di chi si prende cura. Il ricavato del libro andrà a favore della Breast Unit di Latina, attraverso le attività di prevenzione e sostegno alle donne che si ammalano di cancro al seno, promosse dalle associazioni che sono parte integrante della Breast Unit dell'ASL di Latina, diretta dal prof. Fabio Ricci.

L’incontro è organizzato dal Comitato A.N.D.O.S di Fondi con il patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, della Breast Unit dell’ASL di Latina.

Interverranno Salvatore Rosella, docente e appassionato di letteratura e teatro, Sandra Cervone, giornalista, il prof. Fabio Ricci direttore della Breast Unit Asl di Latina, Sonia Notarberardino, assessore alle politiche sociali del Comune di Fondi e la psicologa Brunella Moschitti.

Attraverso la lettura delle poesie di Salvatore Rosella si discuterà della scrittura nelle varie declinazioni di strumento per lenire il dolore di fronte alla perdita di un caro, per supportare chi si prende cura, per dare forma alle emozioni, a stati d’animo, speranze e angosce nel momento in cui si affronta un percorso oncologico.

Dichiarazione del presidente del Comitato ANDOS di Fondi, Regina Abagnale: “l'incontro vuole essere un'ulteriore modalità per camminare affianco e dare supporto alle tante donne malate di cancro al seno e ai propri caregiver. Un momento di confronto tra chi si prende cura e chi è curato al fine di contribuire a rendere sempre più umanizzanti le cure oncologiche”.